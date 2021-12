“L’avrei chiesto solo a te”, Belen non si trattiene: l’ha fatto davanti a tutti (Di giovedì 30 dicembre 2021) La nota showgirl Belen Rodriguez non si trattiene, l’ha fatto davanti a tutti: “L’avrei chiesto solo a te”, ecco le sue parole Nonostante sia una delle showgirl più famose della televisione italiana, Belen non ha resistito e l’ha fatto davanti a tutti. La modella e conduttrice televisiva l’ha poi raccontato sui social: “L’avrei chiesto solo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito soloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 30 dicembre 2021) La nota showgirlRodriguez non si: “a te”, ecco le sue parole Nonostante sia una delle showgirl più famose della televisione italiana,non ha resistito e. La modella e conduttrice televisivapoi raccontato sui social: “L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sitoGossip.it.

Advertising

rsmithz83 : RT @luciasegreta: Mi han chiesto: 'Ti sei divertita ieri sera?' Beh si fosse depilata l'avrei preferita, ma lei era una cultrice del pelo..… - kt6jwoo : @jk9ong te l’avrei chiesto quindi ok - carmineiantosca : @emabignardi Io mi sono vaccinato perché mi è stato chiesto dal mio governo e l’ho trovato sensato , se non avessi… - infoitcultura : Belen Rodriguez e l’autografo della sua ‘musa’: “L’unico che avrei mai chiesto” - crowley396 : @simonasiri Senza alcun sintomo ma col dubbio ho dovuto fare il tampone perché me lo ha chiesto l'azienda dal momen… -