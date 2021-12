LaVine in campo aperto... 360° da gara delle schiacciate (Di giovedì 30 dicembre 2021) Gli highlights della vittoria 131 - 117 dei Chicago Bulls sugli Atlanta Hawks: quinta vittoria di fila per la squadra di Zach LaVine, autore di 25 punti. Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 30 dicembre 2021) Gli highlights della vittoria 131 - 117 dei Chicago Bulls sugli Atlanta Hawks: quinta vittoria di fila per la squadra di Zach, autore di 25 punti.

BullsNation_it : 1Q 2Q 3Q 4Q ?? ?? ?? ?? Devastante 2/4 dei Bulls da 38-27 che ci porta avanti di 6 all’intervallo lungo… - SportandoIT : LaVine torna in campo e ne segna 32 con Indiana: terza in fila per i Bulls - BullsNation_it : ??It’s Game Day?? Finalmente si torna in campo. Allo United Center arrivano i Pacers. LaVine dovrebbe essere della p… -

Basket, Nba: Harden in cattedra a Los Angeles, i Nets volano ... questa volta i georgiani si arrendono a Chicago, che sogna grazie alla coppia formata da DeRozan e LaVine. I due arrivano a 65 punti. James Harden spadroneggia sul campo dei Clippers, chiudendo con ...

LaVine torna in campo e ne segna 32 con Indiana: terza in fila per i Bulls Sportando Morant oscura LeBron, Bulls inarrestabili. I risultati della notte Nba Ja con 41 punti trascina Memphis al successo nonostante i 37 di James. Chicago e Utah alla quinta vittoria di fila. Finale thrilling in Sacramento-Dallas ...

Nba: Harden in cattedra a Los Angeles, i Nets volano Phoenix si arrende - ed è la seconda volta di fila che accade - a soli 5 decimi dalla fine della sfida casalinga contro Memphis (114-113), che firma il sorpasso in dirittura d'arrivo grazie a Ja Moran ...

