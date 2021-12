L’avellinese Vella nel Catalogo dell’Arte Moderna Cam

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – E’ tornato in libreria il Cam , ilpubblicato da Editoriale Giorgio Mondadori . giunto oramai alla 57esima edizione . e presentato qualche giorno fa presso la Fondazione Cea a Milano . Si tratta del piu’ longevo e ricercato annuarioitaliana riproposto in una edizione particolarmente ricca di contenuti vivaci ed originali: più di 900 artisti contemporanei, i Grandi Maestri, gli altri protagonistie contemporanea e approfondimenti sul mondo. Dal 1962 il CAM –– è il punto di riferimento per artisti, galleristi, collezionisti, addetti ai lavori e appassionati d’arte e da quest’anno a farne ...