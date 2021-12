Latina | ‘beccato’ con la droga nell’auto | nei guai 50enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Non si fermano i controlli dei Carabinieri di, finalizzati alla repressione dei reati contro il patrimonio e l’uso di sostanze stupefacenti. In particolare, è stato arrestato ieri un uomo di 50 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sorpreso con la: arrestatoIeri pomeriggio i militari della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia dihanno tratto in arresto- in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente- un operaio locale, classe 1971. Nel corso di un controllo effettuato i militari hanno rinvenuto, all’interno dell’autovettura utilizzata dallo stesso, circa 825 gr. di cocaina, ben occultati all’interno dell’abitacolo, suddivisi in due involucri. Al termine dell’atto l’uomo è stato dichiarato in ...