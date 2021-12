Lasciarsi un giorno a Roma, il nuovo film di Edoardo Leo debutta su Sky (Di giovedì 30 dicembre 2021) Arriverà il 1° gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand, il nuovo film Sky Original, Lasciarsi un giorno a Roma, una co-produzione italo-spagnola Italian International film – Neo Art Producciones con Vision Distribution, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano. Presentato in anteprima nazionale lo scorso 21 dicembre al Cinema Adriano di Roma, il … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 30 dicembre 2021) Arriverà il 1° gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand, ilSky Original,un, una co-produzione italo-spagnola Italian International– Neo Art Producciones con Vision Distribution, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano. Presentato in anteprima nazionale lo scorso 21 dicembre al Cinema Adriano di, il … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Simy63957584 : RT @edoardoleo: Edoardo Leo: «La lentezza è un pregio» - mimmoguarins : Lasciarsi un giorno a Roma è un gioiellino, entri in quell’universo e per quasi due ore non ne esci. @edoardoleo gr… - AleCavaggioni : Di rotture, riconfigurazioni famigliari all'indomani delle rivoluzioni di genere e di quella Roma post-quarantena c… - fearlesstommo8 : RT @edoardoleo: Edoardo Leo: «La lentezza è un pregio» - 3cinematographe : Con Lasciarsi un giorno a Roma Edoardo Leo cerca risposte nella liquidità irrealizzabile del presente quanto dalle… -