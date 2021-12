L’anno nuovo che vogliamo

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 31 dicembre 2021) In questi giorni, un anno fa, in piena pandemia, eravamo sull’orlo di una drammatica crisi di governo. Tra qualche settimana, sempre con il virus padrone delle nostre vite, l’occasione dell’elezione delPresidente della Repubblica potrebbe essere la miccia per innescarne un’altra, altrettanto irresponsabile. Proprio mentre il Paese vive una condizione di estrema difficoltà e quel che scombussola il Palazzo appare assai lontano dalle priorità degli italiani. L’affanno della società si è aggravato: la smisurata, accresciuta dimensione del lavoro precario, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.