L'anno che verrà: il cast d'eccezione del Capodanno targato Rai (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Capodanno targato Rai andrà in onda la sera del 31 dicembre 2021 su Rai 1 e accompagnerà tutto il pubblico a casa verso l'inizio di un nuovo anno. L'anno che verrà, condotto da Amadeus, sarà trasmesso in diretta dalle acciaierie di Terni che rappresenteranno il simbolo del lavoro e della ripartenza. A fare compagnia agli italiani ci saranno anche numerosi ospiti di grande spessore che renderanno questa serata di festa davvero indimenticabile. L'anno che verrà: tutto sul Capodanno Rai condotto da Amadeus L'anno che verrà sarà il Capodanno firmato Rai che consentirà al pubblico a casa di trascorrere il 31 dicembre 2021 in maniera divertente e ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il CapodRai andrà in onda la sera del 31 dicembre 2021 su Rai 1 e accompagnerà tutto il pubblico a casa verso l'inizio di un nuovo. L'che, condotto da Amadeus, sarà trasmesso in diretta dalle acciaierie di Terni che rappresenteril simbolo del lavoro e della ripartenza. A fare compagnia agli italiani ci saranche numerosi ospiti di grande spessore che renderquesta serata di festa davvero indimenticabile. L'che: tutto sul CapodRai condotto da Amadeus L'chesarà il Capodfirmato Rai che consentirà al pubblico a casa di trascorrere il 31 dicembre 2021 in maniera divertente e ...

Advertising

galeazzobignami : Lo scorso anno 19000 contagi Oggi 80000 Complimenti a chi ha voluto il #greenpass. Uno strumento di libertà. Si. De… - lauraboldrini : 116 femminicidi in un anno, dato spaventoso che conferma un gigantesco problema culturale. Troppi uomini continua… - ladyonorato : Se l’obiezione è “ma oggi ci sono solo 202 morti, un anno fa 400”, ricordo che gli stessi numeri si hanno in UK sen… - concettafeola1 : RT @claaudianap: L’anno scorso capodanno col cuore a pezzi e in lockdown. Quest’anno uguale, un po’ meglio che sono in quarantena fiduciari… - Henry_whites : RT @LizzoriFabrizio: Lo scorso anno nessuna #restrizione particolare ora che c'è il 'siero magico' e 85% l'ha fatto non è concesso di fare… -