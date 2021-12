“L' anno che verrà” | Amadeus «Una serata per dimenticare la pandemia»

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Dice il direttore di Raiuno Stefano Coletta (ed è difficile dargli torto) che «serve un pò di evasione nella pagina complicata che stiamo vivendo da due anni». La sua rete proverà a farlo domani sera con il tradizionale appuntamento de “L'che” che stavolta si è trasferito a Terni da dove andrà in onda dalle acciaierie, «una location molto evocativa» dice Coletta nonchè “simbolo del lavoro e della ripartenza”, come recita il comunicato Rai., al quale è stata affidata ancora una volta la conduzione della, sa bene di trovarsi davanti a un altro Capodcomplicato in cui, a causa della, domani sera davanti alla tv ci sartante persone e di tutte le età. Per questo ha messo insieme un cast di cantanti che strizza ...