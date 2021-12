Lanna | primo giorno da presidente Samp | sede e campo fra gli applausi dei tifosi

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Prima un passaggio ina Corte Lambruschini, per la prima volta di Marcodablucerchiato (il diciannovesimo nella storia delladoria, dal 1946 ad oggi). Poi la visita in forma ...

... in attesa del prossimo appuntamento per il nuovo Consiglio di Amministrazione, che si riunirà presumibilmente la prossima settimana per ufficializzare le cariche al suo interno, conovviamente ...Commenta perL'effetto Marcosi è già visto sui tifosi della Sampdoria , decisamente felici di essere rappresentati da un presidente di specchiata fede blucerchiata. Oggi però sarà anche la prima ...E’ possibile comunque che già nei prossimi giorni il direttore dell’area tecnica Carlo Osti riprenda il suo posto nell’organigramma societario, in vista di un mercato di gennaio che si annuncia molto ...Prima visita presidenziale per l’ex difensore della Sampdoria, nominato presidente dopo i fatti occorsi a Massimo Ferrero (arresto, detenzione in carcere a San Vittore e ora ai domiciliari). La seduta ...