L’Aifa ha autorizzato l’impiego di due antivirali contro il Covid Molnupiravir e Remdesivir potranno essere impiegati nel trattamento dei pazienti non ospedalizzati e ad alto rischio

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 30 dicembre 2021) L’Agenzia Italiana del Farmaco rende noto che la sua Commissione Tecnico Scientifica (CTS), nella seduta del 22 dicembre 2021, hadue– per ildi“nonper-19 con malattia lieve-moderata di recente insorgenza e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori diper lo sviluppo di-19 grave”. “Il– fa sapere– è un antivirale orale (per una distribuzione in condizioni di emergenza con Decreto del Ministero della Salute del 26 novembre 2021) il cui utilizzo è indicato entro 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi. ...