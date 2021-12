L’Aifa approva in Italia la pillola per contrastare il Covid-19 (Di giovedì 30 dicembre 2021) . Ecco da quando sarà disponibile per l’utilizzo L’Agenzia Italiana del Farmaco ha reso noto, nella giornata di oggi, 30 dicembre, che la sua Commissione Tecnico Scientifica (CTS) ha autorizzato due antivirali – molnupiravir e remdesivir – per il trattamento di pazienti non ospedalizzati per Covid-19 con malattia lieve-moderata di recente insorgenza e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di Covid-19 grave. Si legge sul sito delL’Aifa: “Il molnupiravir è un antivirale orale (autorizzato per una distribuzione in condizioni di emergenza con Decreto del Ministero della Salute del 26 novembre 2021) il cui utilizzo è indicato entro 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi. La durata del trattamento, che consiste nell’assunzione di 4 compresse (da 200 mg) 2 volte al ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 30 dicembre 2021) . Ecco da quando sarà disponibile per l’utilizzo L’Agenziana del Farmaco ha reso noto, nella giornata di oggi, 30 dicembre, che la sua Commissione Tecnico Scientifica (CTS) ha autorizzato due antivirali – molnupiravir e remdesivir – per il trattamento di pazienti non ospedalizzati per-19 con malattia lieve-moderata di recente insorgenza e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di-19 grave. Si legge sul sito del: “Il molnupiravir è un antivirale orale (autorizzato per una distribuzione in condizioni di emergenza con Decreto del Ministero della Salute del 26 novembre 2021) il cui utilizzo è indicato entro 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi. La durata del trattamento, che consiste nell’assunzione di 4 compresse (da 200 mg) 2 volte al ...

