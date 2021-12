L’addio di Burzi | un atto di accusa durissimo contro il sistema della Giustizia

Leggi su open.online

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Si è detto innocente fino all’ultimo Angelo, l’ex consigliere regionale del Piemonte che si è tolto la vita la notte di Natale dopo la condanna in appello per peculato a tre anni nella vicenda Rimborsopoli. Prima di suicidarsi con un colpo di pistola alla tempia,ha scritto un’email ad alcuni amici intitolata «La finestoria», in cui ha ripercorso il suo calvario giudiziario e il peso diventato ormai insostenibile: «Non sono più in grado di tollerare ulteriormente la sofferenza, l’ansia, l’angoscia che in questi anni ho generato oltre che a me stesso anche nelle persone che mi sono più care – aveva scritto il fondatore di Forza Italia in Piemonte – Esprimo la mia protesta più forte interrompendo il gioco, abbandonando il campo in modo definitivo». La mail diè un’...