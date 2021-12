La storia della diretta IG di Diana Del Bufalo in cui dice «non mi vaccino perché mi è stato sconsigliato»

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo laInstagram diDeldel 29mbre, a lanciare il sasso èil giornalista di Raiuno Domenico Marocchi su Twitter. LEGGI ANCHE > La IG Story diDelche minimizza il catcallingDel, la polemica ripresa su TwitterDelin unadelirante ha detto che non si vaccinale è, si fida del suo istinto e “vuol fare esperienza”. Dove, in terapia intensiva? Pessima. (come si può dare credito a una tizia così mentre i vaccini ci stanno salvando la pelle?) — Domenico Marocchi (@domenicomarock) December 30, 2021 Il tweet è diventato ...

Advertising

Inter : ?? | #FIFA22 Lealtà, solidarietà e resilienza hanno reso @javierzanetti un grande della storia del calcio ???? I tr… - EA_FIFA_Italia : Lealtà, solidarietà e resilienza hanno reso @javierzanetti un grande della storia del calcio. ???? I traguardi e i t… - fanpage : Gli agenti si sono avvicinati e hanno chiesto se avessero bisogno di aiuto. E a quel punto sono venuti a conoscenza… - Lorenzxo2 : RT @aleitenes: Siamo di fronte a una delle più subdole dittature della Storia, con la complicità di un popolo ormai incapace di avere un pe… - dnaJuve27 : Classe.. Eleganza...stile...Storia.. Leggenda della Nostra Signora ?? @juventusfc ?? Sempre e cmq #FinoAllaFine ??… -

Ultime Notizie dalla rete : storia della

Quattroruote

Il 31 ottobre 2017 Kurzawa è entrato nellaChampions diventando il primo difensore capace di segnare tre gol in una partita (contro l'Anderlecht). Frenato da diversi infortuni delicati (...Questa volta, invece, lasimile ma niente feste e polemiche. La positività, però, si ...accordo tra lui e la federazione nigeriana in modo da rimandare il raduno con la nazionale in vista...Venerdì 31 dicembre 2021, alle ore 18.00, il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, in piazza Vittorio Gui, saluta il 2021 con un importante appuntamento sinfonico: il direttore emerito Zubin Mehta sa ...La Società Siracusana di Storia Patria, intervenendo in merito ai recenti rinvenimenti archeologici nei pressi della palestra Acradina, invita alla riflessione sulla proposta di salvaguardare la fruib ...