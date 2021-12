La Sposa: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova fiction Rai (Di giovedì 30 dicembre 2021) La Sposa: cast, trama, curiosità, tutto sulla nuova fiction di Rai 1, in onda dal prossimo 16 gennaio 2022 La Sposa è la nuova fiction Rai per la regia di Giacomo Campiotti in onda in prima serata dal prossimo 16 gennaio 2022 su Rai 1. Le riprese sono state fatte durante i mesi estivi del 2021 tra la Puglia e il Piemonte. Vedremo nelle vesti della protagonista l’attrice Serena Rossi, che il pubblico di Rai 1 conosce molto bene essendo stata tra le protagoniste di tante altre fiction di successo tra cui Mina Settembre. La storia de La Sposa è ambientata nell’Italia degli anni di ’60 e si ispira a un reale fenomeno sociale che ha caratterizzato quell’epoca: i “matrimoni per procura”, ovvero le nozze organizzate ... Leggi su zon (Di giovedì 30 dicembre 2021) La: cast, trama, curiosità,di Rai 1, in onda dal prossimo 16 gennaio 2022 Laè laRai per la regia di Giacomo Campiotti in onda in prima serata dal prossimo 16 gennaio 2022 su Rai 1. Le riprese sono state fatte durante i mesi estivi del 2021 tra la Puglia e il Piemonte. Vedremo nelle vesti della protagonista l’attrice Serena Rossi, che il pubblico di Rai 1 conosce molto bene essendo stata tra le protagoniste di tante altredi successo tra cui Mina Settembre. La storia de Laè ambientata nell’Italia degli anni di ’60 e si ispira a un reale fenomeno sociale che ha caratterizzato quell’epoca: i “matrimoni per procura”, ovvero le nozze organizzate ...

