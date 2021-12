La Sirenetta: Halle Bailey condivide delle foto del dietro le quinte del film (Di giovedì 30 dicembre 2021) La protagonista del film live-action ispirato al classico dell'animazione La Sirenetta, Halle Bailey, ha condiviso alcune foto scattate nel dietro le quinte. La versione live-action della storia raccontata nel film animato La Sirenetta arriverà nei cinema solo nel mese di maggio del 2023 e la protagonista Halle Bailey ha ora condiviso delle foto scattate nel dietro le quinte del progetto Disney. La star, la cui scelta ha scatenato molte reazioni online, ha pubblicato molti scatti per celebrare la fine del 2021. Halle Bailey ha scritto: "Uno sguardo al mio 2021. Un anno che non dimenticherò mai. Dal ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 dicembre 2021) La protagonista dellive-action ispirato al classico dell'animazione La, ha condiviso alcunescattate nelle. La versione live-action della storia raccontata nelanimato Laarriverà nei cinema solo nel mese di maggio del 2023 e la protagonistaha ora condivisoscattate nelledel progetto Disney. La star, la cui scelta ha scatenato molte reazioni online, ha pubblicato molti scatti per celebrare la fine del 2021.ha scritto: "Uno sguardo al mio 2021. Un anno che non dimenticherò mai. Dal ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? La Sirenetta: Halle Bailey condivide delle foto del dietro le quinte del film - zazoomblog : Halle Berry scambiata per la star de La sirenetta Halle Bailey: ecco la sua reazione - #Halle #Berry #scambiata… - mermaidliveact1 : il live action disney più bello? La sirenetta con Halle Bailey as ariel,anche se non è uscito é gia il mio preferit… -

Ultime Notizie dalla rete : Sirenetta Halle La Sirenetta: Halle Bailey condivide delle foto del dietro le quinte del film La versione live - action della storia raccontata nel film animato La Sirenetta arriverà nei cinema solo nel mese di maggio del 2023 e la protagonista Halle Bailey ha ora condiviso delle foto scattate nel dietro le quinte del progetto Disney. La star, la cui scelta ha ...

Halle Berry scambiata per la star de La sirenetta Halle Bailey: ecco la sua reazione Halle Berry qualche giorno fa ha pubblicato su Twitter un video con i suoi look migliori e un utente le ha risposto scambiandola per Halle Bailey , scelta per interpretare La Sirenetta nel nuovo live ...

La Sirenetta: Halle Bailey condivide delle foto del dietro le quinte del film Movieplayer.it La Sirenetta: Halle Bailey condivide delle foto del dietro le quinte del film La protagonista del film live-action ispirato al classico dell'animazione La Sirenetta, Halle Bailey, ha condiviso alcune foto scattate nel dietro le quinte. La versione live-action della storia racco ...

Halle Berry aspetta l’anno nuovo al mare Vacanze bollenti per Halle Berry che ha deciso di trascorrere le ferie di fine anno al mare. L’attrice ha condiviso sui social un po’ di foto che la mostrano più sexy che mai, avvolta in topless nelle ...

La versione live - action della storia raccontata nel film animato Laarriverà nei cinema solo nel mese di maggio del 2023 e la protagonistaBailey ha ora condiviso delle foto scattate nel dietro le quinte del progetto Disney. La star, la cui scelta ha ...Berry qualche giorno fa ha pubblicato su Twitter un video con i suoi look migliori e un utente le ha risposto scambiandola perBailey , scelta per interpretare Lanel nuovo live ...La protagonista del film live-action ispirato al classico dell'animazione La Sirenetta, Halle Bailey, ha condiviso alcune foto scattate nel dietro le quinte. La versione live-action della storia racco ...Vacanze bollenti per Halle Berry che ha deciso di trascorrere le ferie di fine anno al mare. L’attrice ha condiviso sui social un po’ di foto che la mostrano più sexy che mai, avvolta in topless nelle ...