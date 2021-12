La serie A si ferma | rinviate le partite della 14a giornata

Advertising

Crispymcbacon__ : RT @LIBERIAN80s: la trovo una serie coraggiosa, senza filtri, che vuole dare voce alle persone considerate “invisibili” dalla propria socie… - infoitsport : Il Covid non si ferma, UFFICIALE: due nuovi casi in Serie A - infoitsport : Il Covid ferma il basket, rinviata la 14esima giornata di serie A - infoitsport : Covid, il basket si ferma: rinviate tutte le partite di Serie A del prossimo turno - infoitsport : Basket serie A e Covid: si ferma il campionato. Rinviate le gare del 2 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : serie ferma

Bologna, 30 dicembre 2021 " LaA di basket si. Dopo un turno di Santo Stefano che ha visto scendere in campo soltanto quattro delle sedici squadre impegnate nel campionato e il continuo dilagare di contagi che ha visto ...... lavoratori e imprese e che rischia di relegare l'Italia a una sorta di mercato di 'B' - in Europa - per diffusione di nuove tecnologie e per anzianità e obsolescenza del parco circolante', ...Bologna, 30 dicembre 2021 – La Serie A di basket si ferma. Dopo un turno di Santo Stefano che ha visto scendere in campo soltanto quattro delle sedici squadre impegnate nel campionato e il continuo di ...L’elenco, peraltro strapieno di omissis, degli attuali giocatori di serie A positivi al Covid-19, squadra per squadra I due positivi al Covid-19 del gruppo squadra dell’Atalanta sono la coda a una lis ...