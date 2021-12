La seconda telefonata Biden-Putin in un mese | la mossa del Cremlino per il disgelo sull’Ucraina

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Per lavolta in meno di 30 giorni, Joee Vladimirsi incontrano in videochiamata per discutere del destino dell’Ucraina. Il colloquio, iniziato alle 21.35 ora italiana, questa volta è stata richiesto dal presidente russo all’omologo americano. È il segnale che ilè pronto ad avviare un percorso di allentamento delle pressioni su Kiev. «Sono convinto che possiamo andare avanti e stabilire un dialogo russo-americano efficace, basato sul rispetto reciproco e sulla considerazione degli interessi nazionali reciproci», ha dettonel messaggio di auguri inviato alla Casa Bianca per le feste natalizie. La distensione dei rapporti è propizia alla serie di discussioni che inizieranno il prossimo 10 gennaio a Ginevra: la questione dei confini Ucraini sarà affrontata prima nei ...

Per lavolta in meno di 30 giorni, Joe Biden e Vladimir Putin si incontrano in videochiamata per ... ha dichiarato un alto dirigente della Casa Bianca prima dellatra i due leader. ...Il presidente russo Vladimir Putin, che in serata terrà una conversazione telefonica con il presidente statunitense Joe Biden, si è detto "convinto" che sia possibile un "dialogo efficace" tra Mosca e ...