La scrittrice salernitana Antonella Casaburi con “Mirari” alla Fiera di Roma

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Si è da poco concluso il più importante evento letterario della Capitale, ladel Libro di“Più Libri più Liberi”. L’autrice di “”,, riferendosisoddisfazione ottenuta dall’importante evento letterario dichiara: “La mia soddisfazione più grande è aver fatto conoscere attraverso il mionzo il Cilento ad un numero vastissimo di lettori nei più importanti eventi culturali italiani. Ritengo che far diventare protagonista il proprio territorio, con le sue tradizioni, la sua storia e il suo paesaggio, sia il tributo più onestopropria terra che uno scrittore possa fare.” “Un viaggio in treno. Sei sconosciuti passeggeri. E un destino che stravolgerà ogni piano prestabilito”: è “”, il ...

