La rivoluzione della Sanità digitale nel nuovo libro di Gianluca Polifrone (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Sanità digitale: inizia la rivoluzione?” è il titolo di un libro decisamente innovativo, per la forma in cui è scritto e per il contenuto che veicola. Si tratta di un testo che rivela come l’autore, Gianluca Polifrone, direttore dell’Ufficio di Presidenza e Segretario del Cda di Aifa, abbia un quid particolare rispetto alla media dei dirigenti pubblici italiani. A seguito della presentazione dell’opera, che Formiche.net ha potuto seguire, e che ha avuto luogo presso la Camera dei deputati, con la presenza di Giorgio Palù (presidente di Aifa), della ministra Mariastella Gelmini, di Andrea Mandelli e di altri importanti figure istituzionali – anche il ministro Roberto Speranza ha voluto farsi presente, inviando un messaggio di saluto e ringraziamento – ... Leggi su formiche (Di giovedì 30 dicembre 2021) “: inizia la?” è il titolo di undecisamente innovativo, per la forma in cui è scritto e per il contenuto che veicola. Si tratta di un testo che rivela come l’autore,, direttore dell’Ufficio di Presidenza e Segretario del Cda di Aifa, abbia un quid particolare rispetto alla media dei dirigenti pubblici italiani. A seguitopresentazione dell’opera, che Formiche.net ha potuto seguire, e che ha avuto luogo presso la Camera dei deputati, con la presenza di Giorgio Palù (presidente di Aifa),ministra Mariastella Gelmini, di Andrea Mandelli e di altri importanti figure istituzionali – anche il ministro Roberto Speranza ha voluto farsi presente, inviando un messaggio di saluto e ringraziamento – ...

