“La riapertura delle scuole il 10 gennaio è un obiettivo da centrare” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPer il rientro a scuola il 10 gennaio “abbiamo stanziato risorse importanti, abbiamo avuto la disponibilità della struttura commissariale del commissario Figliuolo e siamo convinti di rispettare la riapertura dell’anno scolastico e l’inizio delle lezioni per il 10 gennaio: è un obiettivo che dobbiamo assolutamente centrare e siamo convinti che attraverso un monitoraggio e uno screening dei tamponi possiamo creare queste condizioni”. Lo ha detto il sottosegretario alla salute Andrea Costa a Non stop news su Rtl 102.5. “Tra l’altro, dobbiamo anche valutare in questi giorni come andrà la vaccinazione della platea degli under 12, elemento fondamentale per prendere decisioni. Affrontiamo e sfruttiamo questo momento di chiusura delle attività ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPer il rientro a scuola il 10“abbiamo stanziato risorse importanti, abbiamo avuto la disponibilità della struttura commissariale del commissario Figliuolo e siamo convinti di rispettare ladell’anno scolastico e l’iniziolezioni per il 10: è unche dobbiamo assolutamentee siamo convinti che attraverso un monitoraggio e uno screening dei tamponi possiamo creare queste condizioni”. Lo ha detto il sottosegretario alla salute Andrea Costa a Non stop news su Rtl 102.5. “Tra l’altro, dobbiamo anche valutare in questi giorni come andrà la vaccinazione della platea degli under 12, elemento fondamentale per prendere decisioni. Affrontiamo e sfruttiamo questo momento di chiusuraattività ...

Advertising

anteprima24 : ** 'La riapertura delle scuole il 10 gennaio è un obiettivo da centrare' ** - uiltucs : ?? Verifica dell’andamento delle trasformazioni dei negozi #Zuckids (ex #Kidiliz), in corso di ristrutturazione e di… - terry77dgl : @chiadegli Ma la Gandini non è quella a favore della riapertura delle scuole perché non c era prova del contagio tra alunni o mi sbaglio? - roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac - romalidoinfo : RT @astralmobilita: ??? #LineeS #AstralSpa #festivitànatalizie con la riapertura delle scuole il servizio riprenderà ??? dal #7gennaio @R… -