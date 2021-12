La Rai ricorda Sergio Bruni a 100 anni dalla nascita: il 1 gennaio una puntata di “Serata d’Onore” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Cento anni fa nasceva Sergio Bruni e “Serata d’Onore”, in onda il primo gennaio in seconda Serata su Rai1 ricorda e racconta un grande nome della canzone napoletana. A introdurre ci sarà l’orchestra diretta da Vince Tempera, con una fantasia di celebri canzoni di Bruni (da Vieneme ‘nzuonno a Il mare), mentre scorrono immagini pubbliche e private dell’artista. Marisa Laurito, che fu una sua allieva, condurrà il racconto tra documenti d’epoca, fotografie, filmati e una serie di esibizioni del repertorio più interessante di Bruni, tra cui Tosca (Graziella), Raiz (Palcoscenico), Andrea Sannino (Amaro è ‘o bene e Maruzzella), Enzo Gragnaniello (Indifferentemente), per terminare con Napule doceamara di Raiz ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 dicembre 2021) Centofa nascevae “”, in onda il primoin secondasu Rai1e racconta un grande nome della canzone napoletana. A introdurre ci sarà l’orchestra diretta da Vince Tempera, con una fantasia di celebri canzoni di(da Vieneme ‘nzuonno a Il mare), mentre scorrono immagini pubbliche e private dell’artista. Marisa Laurito, che fu una sua allieva, condurrà il racconto tra documenti d’epoca, fotografie, filmati e una serie di esibizioni del repertorio più interessante di, tra cui Tosca (Graziella), Raiz (Palcoscenico), Andrea Sno (Amaro è ‘o bene e Maruzzella), Enzo Gragnaniello (Indifferentemente), per terminare con Napule doceamara di Raiz ...

Ultime Notizie dalla rete : Rai ricorda Marisa Laurito: 'La nostra Serata d'Onore per Sergio Bruni, dal teatro Trianon alla Rai' 'Ho fatto il mio primo disco con lui ricorda all'AdnKronos con il sorriso Marisa Laurito , che del Teatro Trianon è la direttrice artistica Era molto esigente, mi scelse dopo un provino ma mi fece ...

Brindisi tv con L'anno che verrà tra leggerezza ed evasione E' un regalo che la Rai fa alla sua platea e in particolare a quella di Rai1 che ha dimostrato ... "c'è stato il record dei record con una platea espansa costretta a casa - ricorda Coletta - . Vogliamo ...

La Rai ricorda Lina Wertmuller - RAI Ufficio Stampa RAI - Radiotelevisione Italiana Gigi D’Alessio trovato positivo al Covid-19: salterà il Capodanno su Rai 1 Il noto cantante ha fatto sapere di essere stato trovato positivo al coronavirus Sars-CoV-2. Non potrà esserci a "L'anno che verrà" in onda su Rai Uno domani sera. "Vi faccio i miei auguri di buon ann ...

Amadeus: «Capodanno dalle acciaierie di Terni per regalare un sogno» «In un periodo non semplice è importante accompagnare gli italiani con una quota di leggerezza e di evasione. In questi due anni la pagina che viviamo è assai complicata.

