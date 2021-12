La proposta dei socialdemocratici in Austria di dare un bonus da 500 euro a chi farà la dose booster (Di giovedì 30 dicembre 2021) Un bonus spesa da 500 euro per chi riceve la dose booster di vaccino anti Covid. È la proposta dei socialdemocratici Austriaci, per voce della leader Pamela Rendi-Wagner, che il governo formato da Partito popolare e Verdi si è detto pronto a valutare. Il cancelliere Karl Nehammer parla di un “segnale positivo”, mentre secondo il ministero della Salute ”è importante trasmettere il messaggio agli indecisi che il vaccino non protegge solo loro ma anche chi gli sta vicino”. “Ogni contributo per aumentare il tasso di vaccinazione è utile”, aggiungono dal dicastero. L’incentivo sarebbe utile a spingere in avanti la campagna di immunizzazione del Paese, che è tra le più basse in europa: in Austria infatti attualmente è vaccinato il 70,6% ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Unspesa da 500per chi riceve ladi vaccino anti Covid. È ladeici, per voce della leader Pamela Rendi-Wagner, che il governo formato da Partito popolare e Verdi si è detto pronto a valutare. Il cancelliere Karl Nehammer parla di un “segnale positivo”, mentre secondo il ministero della Salute ”è importante trasmettere il messaggio agli indecisi che il vaccino non protegge solo loro ma anche chi gli sta vicino”. “Ogni contributo per aumentare il tasso di vaccinazione è utile”, aggiungono dal dicastero. L’incentivo sarebbe utile a spingere in avanti la campagna di immunizzazione del Paese, che è tra le più basse inpa: ininfatti attualmente è vaccinato il 70,6% ...

