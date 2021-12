La politica si è dimenticata di combattere le morti sul lavoro (Di giovedì 30 dicembre 2021) In questo periodo Roma – e tutto il Paese – è piena di lavori di rifacimento degli edifici grazie al superbonus. Stanno ristrutturando il palazzo di fronte, e scrivo questo articolo guardando le impalcature che sono dinanzi, spesso molto alte, con i tubi saldati in una ragnatela di ferro e passerelle di legno che a dire la verità sembrano sempre traballare sotto i passi degli operai. A separarli dal vuoto loro hanno fissato delle reti verdastre o bianche abbastanza rovinate, piene di lacerazioni, attaccate ai tubi con cordicelle o lembi rossastri o arancioni. Gli operai infagottati com giubbotti macchiati di calce e vernice arrivano di mattino presto, il tempo per un caffè caldo – il bar all’angolo è aperto per loro – e dopo iniziano ad andare e venire, si arrampicano sui ponteggi, scalpellano silenziosi per tirar via lo sporco di decenni per restituire colore al palazzo, vanno giù col ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 30 dicembre 2021) In questo periodo Roma – e tutto il Paese – è piena di lavori di rifacimento degli edifici grazie al superbonus. Stanno ristrutturando il palazzo di fronte, e scrivo questo articolo guardando le impalcature che sono dinanzi, spesso molto alte, con i tubi saldati in una ragnatela di ferro e passerelle di legno che a dire la verità sembrano sempre traballare sotto i passi degli operai. A separarli dal vuoto loro hanno fissato delle reti verdastre o bianche abbastanza rovinate, piene di lacerazioni, attaccate ai tubi con cordicelle o lembi rossastri o arancioni. Gli operai infagottati com giubbotti macchiati di calce e vernice arrivano di mattino presto, il tempo per un caffè caldo – il bar all’angolo è aperto per loro – e dopo iniziano ad andare e venire, si arrampicano sui ponteggi, scalpellano silenziosi per tirar via lo sporco di decenni per restituire colore al palazzo, vanno giù col ...

