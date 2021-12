La pillola della Merck e il remdesivir autorizzati dall’Aifa per il trattamento dei pazienti Covid (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dal 4 gennaio l’Italia avrà due armi in più contro il Covid. L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha infatti dato il via libera ai due antivirali molnupiravir e remdesivir per i trattamento di pazienti non ospedalizzati con malattia lieve o moderata “di recente insorgenza e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di malattia grave”. L’autorizzazione comunicata è arrivata il 22 dicembre scorso durante una seduta del Cts, la Commissione Tecnico Scientifica dell’Agenzia. La determinazione Aifa relativa alle modalità di utilizzo è stata pubblicata il 29 dicembre sulla Gazzetta ufficiale ed è efficace da oggi, 30 dicembre. Come funziona il molnupiravir, la pillola della Merck Il molnupiravir, ovvero la ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dal 4 gennaio l’Italia avrà due armi in più contro il. L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha infatti dato il via libera ai due antivirali molnupiravir eper idinon ospedalizzati con malattia lieve o moderata “di recente insorgenza e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di malattia grave”. L’autorizzazione comunicata è arrivata il 22 dicembre scorso durante una seduta del Cts, la Commissione Tecnico Scientifica dell’Agenzia. La determinazione Aifa relativa alle modalità di utilizzo è stata pubblicata il 29 dicembre sulla Gazzetta ufficiale ed è efficace da oggi, 30 dicembre. Come funziona il molnupiravir, laIl molnupiravir, ovvero la ...

