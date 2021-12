‘La patria di Itzurza’ di Alessio Vagaggini: un omaggio alla Spagna (Di giovedì 30 dicembre 2021) La patria di Itzurza, edito da Chance edizioni, è il nuovo romanzo di Alessio Vagaggini. Classe 1991 e di origini aretine, l’autore, nomade per indole, ha vissuto tra Italia, Belgio e Spagna, occupandosi di progetti e affari europei, senza mai tralasciare l’amore per la letteratura. I sui riferimenti letterari sono Milan Kundera, Italo Svevo, Albert Camus. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità. Leggi su 900letterario (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ladi Itzurza, edito da Chance edizioni, è il nuovo romanzo di. Classe 1991 e di origini aretine, l’autore, nomade per indole, ha vissuto tra Italia, Belgio e, occupandosi di progetti e affari europei, senza mai tralasciare l’amore per la letteratura. I sui riferimenti letterari sono Milan Kundera, Italo Svevo, Albert Camus. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità.

Advertising

ParcoColosseo : Per salutare il 2021 vi portiamo con noi sull'attico del Colosseo. Qui dal versante Nord si vedono il rione Monti,… - DantiNicola : Preoccupa la chiusura dell'ONG #Memorial in #Russia. Preoccupa per i motivi: accusata di insultare il passato della… - Linkiesta : La madre della patria Ferragni inciampa sulla manicure, seguono stories di bambini Gli indignati di internet le ha… - ccpensi : RT @ParcoColosseo: Per salutare il 2021 vi portiamo con noi sull'attico del Colosseo. Qui dal versante Nord si vedono il rione Monti, via d… - CiniLetizia : La favola di M’backè Sarr: 'È arrivato il momento di dare un contributo alla mia patria' -