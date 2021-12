La nuova èra della Pop Sondrio

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Secondo il presidente dell’associazione delle banche popolari Corrado Sforza Fogliani la Banca Popolare diè stata costretta a votare il proprio male dall’Europa e dalla politica italiana. Al contrario, la larga maggioranza con cui l’assemblea dei soci ha approvato la trasformazione in spa (96 per cento), seppure su una base di votanti molto ridotta (2.600) rispetto al numero degli aventi diritto (160 mila), dimostra che nella base sociale sono prevalsi senso di responsabilità e fiducia nel futuro, concetti ben sintetizzati dal presidente Francesco Venosta e dall’ad Mario Pedranzini, i quali, seppure con sfumature diverse, sono apparsi consapevoli delle opportunità che si possono presentare nellafase e del ruolo che l’istituto può svolgere nel risiko bancario. Rivendicare, come hanno fatto Venosta e Pedranzini, la solidità ...