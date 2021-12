La mia esperienza universitaria a Sassari alla Facoltà di Scienze Politiche (Di giovedì 30 dicembre 2021) Antichi ricordi e nuovi legami, Sassari per me vuol dire anche questo di Claudio Quintano* Com’è noto, nel passato, per aprire le porte alla carriera universitaria, i Maestri “consigliavano” ai propri assistenti di farsi le ossa, con esperienza di insegnamento piano da incaricati. Ero incardinato come assistente, alla Federico II di Napoli. L’esperienza di professore incaricato all’Università di Sassari, nel corso di laurea di Scienze Politiche per l’insegnamento di Matematica per gli economisti, durò solo un anno accademico, nel 1972/73, e fui proposto dall’economista matematico Stefano Ugonotto. Il corso era compatto, in via sperimentale. Spessissimo eravamo ospitati, in non pochi colleghi, a cena (su un bel terrazzo, un po’ fuori ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 dicembre 2021) Antichi ricordi e nuovi legami,per me vuol dire anche questo di Claudio Quintano* Com’è noto, nel passato, per aprire le portecarriera, i Maestri “consigliavano” ai propri assistenti di farsi le ossa, condi insegnamento piano da incaricati. Ero incardinato come assistente,Federico II di Napoli. L’di professore incaricato all’Università di, nel corso di laurea diper l’insegnamento di Matematica per gli economisti, durò solo un anno accademico, nel 1972/73, e fui proposto dall’economista matematico Stefano Ugonotto. Il corso era compatto, in via sperimentale. Spessissimo eravamo ospitati, in non pochi colleghi, a cena (su un bel terrazzo, un po’ fuori ...

