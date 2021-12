La Marina militare allestisce un punto per i tamponi Covid 'drive trough' riservato agli studenti (Di giovedì 30 dicembre 2021) La Marina militare sempre in prima linea contro il Covid a fianco delle Istituzioni e della popolazione, in questo caso la regione Marche , con un porgetto teso alla ripresa in sicurezza delle scuole. ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 30 dicembre 2021) Lasempre in prima linea contro ila fianco delle Istituzioni e della popolazione, in questo caso la regione Marche , con un porgetto teso alla ripresa in sicurezza delle scuole. ...

Advertising

Greenpeace_ITA : ++ ORA A LA SPEZIA ++ La nostra nave @gp_warrior in protesta sta scortando in porto la fregata Marceglia della Mari… - uolller : RT @ardigiorgio: cozze.Ricordiamo che quell’area del mare è vietata agli allevamenti di cozze perché fortemente inquinata da pcb e diossina… - Savj1951 : @dario62bs @GiancarloDeRisi La Marina militare c'è e funziona, è il Governo e la ministra dell'interno che non ci sono. - BrunoRonchetti : RT @ardigiorgio: cozze.Ricordiamo che quell’area del mare è vietata agli allevamenti di cozze perché fortemente inquinata da pcb e diossina… - marchenews24 : Marche, “Operazione Athena” della Marina Militare: punto tamponi per gli studenti -

Ultime Notizie dalla rete : Marina militare Covid: punto tamponi drive through Marina Militare a Ancona Sarà operativo all'inizio del 2022, con la riapertura delle scuole, il primo punto tamponi Drive - through della Marina Militare nelle Marche e in Italia dedicato alla popolazione scolastica con l'operazione "Athena". Allestito presso la sede della Marina a Piano San Lazzaro di Ancona per lo screening degli ...

La Marina militare allestisce un punto per i tamponi Covid 'drive trough' riservato agli studenti La Marina Militare sempre in prima linea contro il Covid a fianco delle Istituzioni e della popolazione, in questo caso la regione Marche , con un porgetto teso alla ripresa in sicurezza delle scuole. ...

FINCANTIERI COSTRUIRÀ UNA SECONDA UNITÀ LSS PER LA MARINA MILITARE Fincantieri Covid: punto tamponi drive through Marina Militare ad Ancona (ANSA) – ANCONA, 30 DIC – Sarà operativo all’inizio del 2022, con la riapertura delle scuole, il primo punto tamponi Drive-through della Marina Militare nelle Marche e in Italia dedicato alla popolazi ...

La Marina militare allestisce un punto per i tamponi Covid "drive trough" riservato agli studenti La Marina Militare sempre in prima linea contro il Covid a fianco delle Istituzioni e della popolazione, in questo caso la regione Marche, con un porgetto teso alla ripresa in sicurezza ...

Sarà operativo all'inizio del 2022, con la riapertura delle scuole, il primo punto tamponi Drive - through dellanelle Marche e in Italia dedicato alla popolazione scolastica con l'operazione "Athena". Allestito presso la sede dellaa Piano San Lazzaro di Ancona per lo screening degli ...Lasempre in prima linea contro il Covid a fianco delle Istituzioni e della popolazione, in questo caso la regione Marche , con un porgetto teso alla ripresa in sicurezza delle scuole. ...(ANSA) – ANCONA, 30 DIC – Sarà operativo all’inizio del 2022, con la riapertura delle scuole, il primo punto tamponi Drive-through della Marina Militare nelle Marche e in Italia dedicato alla popolazi ...La Marina Militare sempre in prima linea contro il Covid a fianco delle Istituzioni e della popolazione, in questo caso la regione Marche, con un porgetto teso alla ripresa in sicurezza ...