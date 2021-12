La maratona di Roma in programma domani che per i medici andrebbe “fermata immediatamente” (Di giovedì 30 dicembre 2021) domani a Roma dovrebbe tenersi la decima edizione della maratona Atleticom We Run Rome: dieci chilometri riservati a 6 mila partenti provenienti da 30 Paesi in tutto il mondo pronti a sfidarsi passo dopo passo dalle Terme di Caracalla, passando per il Circo Massimo, piazza Venezia, via del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali e il Colosseo, per arrivare sulla linea del traguardo ancora una volta alle Terme di Caracalla. “Dovrebbe”, perché la situazione contagi nella Capitale, così come in tutta Italia, preoccupa e non poco le autorità sanitarie. Nonostante sia prevista una partenza scaglionata a “ondate” di duemila corridori alla volta per ridurre il più possibile l’assembramento di persone vicine alla partenza, il segretario della Fimmg (Fondazione italiana ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021)dovrebbe tenersi la decima edizione dellaAtleticom We Run Rome: dieci chilometri riservati a 6 mila partenti provenienti da 30 Paesi in tutto il mondo pronti a sfidarsi passo dopo passo dalle Terme di Caracalla, passando per il Circo Massimo, piazza Venezia, via del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali e il Colosseo, per arrivare sulla linea del traguardo ancora una volta alle Terme di Caracalla. “Dovrebbe”, perché la situazione contagi nella Capitale, così come in tutta Italia, preoccupa e non poco le autorità sanitarie. Nonostante sia prevista una partenza scaglionata a “ondate” di duemila corridori alla volta per ridurre il più possibile l’assembramento di persone vicine alla partenza, il segretario della Fimmg (Fondazione italiana ...

