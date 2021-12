La manovra è legge | via libera della Camera con 355 sì Odg del M5s | “Nuovo scostamento per dare ristori a turismo e discoteche”

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Ladi bilancio 2022 è. Laha dato il viadefinitivo con con 355 favorevoli e 45 contrari. Ladi bilancio prevede interventi a favore di famiglie e imprese per circa 36 miliardi di euro. Tra le novità la riforma Irpef che, tra taglio delle aliquote e riforma delle detrazioni. va a vantaggio soprattutto dei redditi medio alti e lascia poco o nulla ai più bassi. Un aspetto da tempo messo in luce da Ilfattoquotidiano.it utilizzando i dati messi a disposizione dal ministero del Tesoro. Tra le misure più significative gli interventi per calmierare i rincari delle bollette e la proroga del superbonus per le ristrutturazioni edilizie con la rimozione dei vincoli Isee previsti nella prima versione del ddl e quindi un ampliamentoplatea a favore dei ...

borghi_claudio : Il mio intervento sul degrado del Parlamento che da 3 anni non fa una legge di bilancio regolarmente esaminata da C… - borghi_claudio : Intervistato fuori dalla Camera - Italia - - fattoquotidiano : Legge di Bilancio, Fratelli d’Italia protesta fuori da Montecitorio: “Inviamo lettera di denuncia a Mattarella. La… - msn_italia : La Camera approva la manovra, è legge - ADM_assdemxmi : RT @direpuntoit: La #Camera approva la #Manovra2022. Ecco le principali misure della #leggedibilancio. -

Via libera alla. La Camera dei deputati ha approvato oggi, in via definitiva, ladi bilancio che, per il 2022, prevede uno stanziamento di oltre 900 milioni per il settore dell'Istruzione. Il ...'Con questafinanziaria noi deputati di FacciamoECO abbiamo due enormi problemi: uno di metodo e l'altro ... intervenendo in Aula alla Camera in dichiarazione di voto sulla, annunciando ...La Manovra del governo Draghi è legge. Questa mattina è arrivato il via libera definitivo da parte della Camera alla .... Semaforo verde quindi al provvedimento da 36,5 miliardi di euro, con deficit p ...Con il via libera di oggi della Camera, la legge di bilancio 2022 è diventata finalmente legge ... Il taglio delle tasse Tra le novità della Manovra 2022, la prima del governo Draghi, c'è la nuova ...