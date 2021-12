La manovra è legge Pensioni | bonus e tasse | le novità da gennaio

Advertising

borghi_claudio : Il mio intervento sul degrado del Parlamento che da 3 anni non fa una legge di bilancio regolarmente esaminata da C… - borghi_claudio : Intervistato fuori dalla Camera - Italia - - fattoquotidiano : Legge di Bilancio, Fratelli d’Italia protesta fuori da Montecitorio: “Inviamo lettera di denuncia a Mattarella. La… - ZenatiDavide : Legge di Bilancio, Fratelli d’Italia protesta fuori da Montecitorio: “Inviamo lettera di denuncia a Mattarella. La… - gapetv : RT @direpuntoit: La #Camera approva la #Manovra2022. Ecco le principali misure della #leggedibilancio. -

Via libera alla. La Camera dei deputati ha approvato oggi, in via definitiva, ladi bilancio che, per il 2022, prevede uno stanziamento di oltre 900 milioni per il settore dell'Istruzione. Il ...Arriva al traguardo sul filo dell'esercizio provvisorio la primadel governo Draghi. La Camera ha dato il via libera definitivo allaBilancio con 355 voti a favore e 45 contrari. I provvedimenti vanno dalla colossale riforma dell'Irpef (anche se si ...ROMA (ITALPRESS) – “Non resta che esprimere sconcerto per la decisione delle Istituzioni di ignorare totalmente nella Legge di Bilancio gli incentivi ... l’Unrae dopo il via libera della Camera alla ...La Manovra è legge: tutte le misure previste per il 2022, dai bonus al taglio delle tasse fino agli aiuti ai giovani e alle imprese ...