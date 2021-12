La manovra è legge (45 contrari). FdI denuncia la maggioranza. Flash mob, striscione in Aula e lettera a Mattarella (Di giovedì 30 dicembre 2021) «Quello che è accaduto è scandaloso, il Parlamento non ha discusso. Monocameralismo di fatto», accusano Fratelli d’Italia appellandosi al «Garante della Costituzione» Leggi su lastampa (Di giovedì 30 dicembre 2021) «Quello che è accaduto è scandaloso, il Parlamento non ha discusso. Monocameralismo di fatto», accusano Fratelli d’Italia appellandosi al «Garante della Costituzione»

Advertising

FratellidItalia : FDI scriverà al Presidente della Repubblica per denunciare il grave atto di arroganza che Governo e maggioranza han… - borghi_claudio : Intervistato fuori dalla Camera - Italia - - borghi_claudio : Il mio intervento sul degrado del Parlamento che da 3 anni non fa una legge di bilancio regolarmente esaminata da C… - gigibeltrame : Manovra 2022, le novità per il mondo tech e motori in pillole #digilosofia - LaFATAa5Stelle : RT @gabelmanu: Dopo il successo con la riforma Cartabia , “la cambieremo poi”, la politica “postuma” dei #CuliAlCaldo continua A manovra a… -