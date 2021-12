La Manovra 2022 è legge: tutte le misure dal Superbonus al taglio all’Irpef (Di giovedì 30 dicembre 2021) Via libera definitiva della Camera alla Manovra con 355 favorevoli e 45 contrari. Il provvedimento è legge. Dopo l’approvazione in Senato avvenuta nella notte tra il 23 e il 24 dicembre, il 28 dicembre il testo è approdato a Montecitorio, dove ha ricevuto la fiducia. Gli emendamenti presentati in Commissione Bilancio alla Camera erano circa 400, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Via libera definitiva della Camera allacon 355 favorevoli e 45 contrari. Il provvedimento è. Dopo l’approvazione in Senato avvenuta nella notte tra il 23 e il 24 dicembre, il 28 dicembre il testo è approdato a Montecitorio, dove ha ricevuto la fiducia. Gli emendamenti presentati in Commissione Bilancio alla Camera erano circa 400, L'articolo proviene da Inews.it.

