La Manovra 2022 è legge: tra le misure il Superbonus e il taglio dell'Irpef (Di giovedì 30 dicembre 2021) L'Aula di Montecitorio ha confermato la fiducia al Governo, posta sulla legge di Bilancio. Con 414 voti a favore e 47 contrati di FdI e Alternativa e un solo astenuto, il deputato Vittorio Sgarbi eletto con Forza Italia ma oggi esponente del Gruppo Misto. Oggi, giovedì 30 dicembre, è atteso il voto finale sul provvedimento. L'articolo proviene da Inews.it.

