La lotta al Covid. Il nuovo decreto ha creato sgomento tra gli imprenditori del turismo e del tempo libero (C. Meier) (Di giovedì 30 dicembre 2021) ... pubblicato il 24 dicembre scorso in Gazzetta Ufficiale. Il dl prevede inoltre dal primo febbraio 2022 la riduzione della durata del green pass da 9 a 6 mesi; il periodo minimo per la ... Leggi su farodiroma (Di giovedì 30 dicembre 2021) ... pubblicato il 24 dicembre scorso in Gazzetta Ufficiale. Il dl prevede inoltre dal primo febbraio 2022 la riduzione della durata del green pass da 9 a 6 mesi; il periodo minimo per la ...

Advertising

DantiNicola : Le decisioni del governo sulla terza dose e sulla quarantena sono giuste. Ma serve una volta per tutte quel passo i… - UNHCRItalia : Nella lotta al Covid non possiamo lasciare indietro nessuno, inclusi i rifugiati. Per una emergenza senza confini,… - myrtamerlino : #BabyYingliang era nel suo uovo da 70 milioni di anni. Una scoperta straordinaria, un altro grande traguardo segnat… - gelonet75 : RT @falce_e: Lotta al Covid: prima gli altri paesi ci prendevano per modello, ora ci prendono per il culo. ??????? - cocchi2a : @sologiuma @fattoquotidiano renzie & co (chi è il mandante?) hanno fatto cadere il governo che stava facendo molto… -