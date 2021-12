La legge di Bilancio preoccupa i partner internazionali. Il paper degli economisti Luiss (Di giovedì 30 dicembre 2021) La legge di Bilancio non è ancora alla firma del Presidente della Repubblica ed un gruppo di economisti (che non posso essere accusati di avere pregiudiziali personali o professionali nei confronti del Governo guidato dal loro collega Prof. Mario Draghi) prendono carta e penna e pubblicano, in italiano ed in inglese, un documento molto severo sulla normativa appena approvata. Si tratta del Policy Brief 19/2021 della School of European Political Economy della Università Luiss datato 29 dicembre 2021 e firmato da Carlo Bastasin, Lorenzo Bini Smaghi, Valentina Meliciani, Marcello Messori, Stefano Micossi, Pier Carlo Padoan, Gianni Toniolo. Appartengono tutti alla vasta ortodossia neo-classica di cui si è nutrito Mario Draghi, anche se, per ragioni anche anagrafiche, molti di loro non sono stati, al pari del Presidente del ... Leggi su formiche (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ladinon è ancora alla firma del Presidente della Repubblica ed un gruppo di(che non posso essere accusati di avere pregiudiziali personali o professionali nei confronti del Governo guidato dal loro collega Prof. Mario Draghi) prendono carta e penna e pubblicano, in italiano ed in inglese, un documento molto severo sulla normativa appena approvata. Si tratta del Policy Brief 19/2021 della School of European Political Economy della Universitàdatato 29 dicembre 2021 e firmato da Carlo Bastasin, Lorenzo Bini Smaghi, Valentina Meliciani, Marcello Messori, Stefano Micossi, Pier Carlo Padoan, Gianni Toniolo. Appartengono tutti alla vasta ortodossia neo-classica di cui si è nutrito Mario Draghi, anche se, per ragioni anche anagrafiche, molti di loro non sono stati, al pari del Presidente del ...

