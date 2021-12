La Lega Serie A conferma che la Supercoppa Inter-Juve si giocherà il 12 gennaio

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Con un comunicato ufficiale emesso in serata, laA nega che possa essere in programma lo spostamento dellaItaliana trantus. Laribadisce che il match siregolarmente in data 12, come da programma, a meno che nonvengano decisioni diverse da parte del Consiglio diche si riunirà nei prossimi giorni. Dunque le voci sono state smentite. “A fronte di rumors apparsi nelle ultime ore lache la gara diFrecciarossa resta in programma al 122022, salvo diverse decisioni che dovesse assumere il Consiglio di ...

Anche se per adesso laconferma la data prestabilita: " A fronte di rumors apparsi nelle ultime ore laA conferma che la gara di Supercoppa Frecciarossa resta in programma al 12 ...Ora si attende una risposta dellaCalcio, che non è ancora stata ufficialmente contattata dai due club. Non dovrebbero esserci particolari problemi per l'assenso, da valutare soltanto la ...Tutto confermato, salvo diverse decisioni del Consiglio di Lega Con un comunicato ufficiale emesso in serata, la Lega Serie A nega che possa essere in programma lo spostamento della Supercoppa ...Roma, 30 dic. (LaPresse) - "A fronte di rumors apparsi nelle ultime ore, la Lega Serie A conferma che la gara di Supercoppa Frecciarossa resta in programma al ...