La Lazio spinge per il rinnovo, il giocatore prende tempo: i dettagli (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il rinnovo più spinoso in casa Lazio è quello di Luiz Felipe. Il brasiliano ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e ancora non è chiara la sua volontà. La dirigenza biancoceleste vuole trattenere il giocatore ed evitare di perderlo a zero per un De Vrij bis, come accadrà invece con Thomas Strakosha. Luiz Felipe dall'arrivo di Sarri è diventato una pedina fondamentale della difesa laziale e il suo attuale ingaggio non rispecchia il peso che ha nella rosa. Lo stipendio attuale del difensore è tra i più bassi del club, con 800mila euro a stagione. A inizio anno gli è stata recapitata una proposta al doppio della cifra ma il giocatore non ha accettato. L'ex Salernitana chiede infatti 2 milioni a stagione, cifra vicina a quelle dei top della squadra. Come riportato da calciomercato.com attualmente il club ...

