La Juventus punta Milik: spunta un possibile ostacolo per i bianconeri (Di giovedì 30 dicembre 2021) A pochi giorni dall’inizio del mercato di gennaio, la Juventus è alle prese con la necessità di rinforzare il reparto offensivo. Le voci di una possibile cessione di Alvaro Morata, con direzione Barcellona, non fanno altro che accelerare le mosse da parte della dirigenza bianconera. Milik Juventus Secondo Calciomercato.com, la Vecchia Signora è tornata alla carica per Milik. L’ex attaccante azzurro è entrato in contatto nella giornata di ieri con i dirigenti della Juventus. Nella trattativa che porterebbe il polacco a Torino si presenta fin da subito un ostacolo importante. I bianconeri sarebbero interessati al prestito, ma al momento il Marsiglia può cedere il giocatore solo a titolo definitivo. Il club francese, infatti, ha l’obbligo di ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 30 dicembre 2021) A pochi giorni dall’inizio del mercato di gennaio, laè alle prese con la necessità di rinforzare il reparto offensivo. Le voci di unacessione di Alvaro Morata, con direzione Barcellona, non fanno altro che accelerare le mosse da parte della dirigenza bianconera.Secondo Calciomercato.com, la Vecchia Signora è tornata alla carica per. L’ex attaccante azzurro è entrato in contatto nella giornata di ieri con i dirigenti della. Nella trattativa che porterebbe il polacco a Torino si presenta fin da subito unimportante. Isarebbero interessati al prestito, ma al momento il Marsiglia può cedere il giocatore solo a titolo definitivo. Il club francese, infatti, ha l’obbligo di ...

