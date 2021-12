La Germania inserisce l’Italia in zona alto rischio per il Covid

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Il governo tedesco, il Canada, Malta e San Marino nella lista delle zone ada partire da sabato, seguendo le indicazioni del Robert Koch Institut. Lo riporta Dpa. Chi entra inda unaade non è completamente vaccinato deve fare una quarantena obbligatoria di dieci giorni da cui può uscire a partire dal quinto giorno con un test negativo. Tutta Italia in rosso o rosso scuro: è la fotografia sull’andamento dei contagi scattata dalla mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Anche le tre regioni rimaste in giallo la settimana scorsa (Sardegna, Molise e Puglia) passano in rosso, come la Sicilia, la Calabria, ...

Advertising

rtl1025 : ???? Il governo tedesco inserisce Italia, Canada, Malta e San Marino nella lista delle zone ad alto rischio #Covid a… - zazoomblog : Ecdc tutta l’Italia in rosso o rosso scuro. E la Germania inserisce il nostro Paese tra le zone ad alto rischio -… - MaryMix1999 : RT @rtl1025: ???? Il governo tedesco inserisce Italia, Canada, Malta e San Marino nella lista delle zone ad alto rischio #Covid a partire da… - la_staxy : RT @rtl1025: ???? Il governo tedesco inserisce Italia, Canada, Malta e San Marino nella lista delle zone ad alto rischio #Covid a partire da… - mii24210 : RT @rtl1025: ???? Il governo tedesco inserisce Italia, Canada, Malta e San Marino nella lista delle zone ad alto rischio #Covid a partire da… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania inserisce

Open

... tra le quali quelle che prevedono l'esecuzione di un tampone in porti e aeroporti dell'Isola per chi arriva dai seguenti Stati: Malta, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Usa,, Regno Unito, ...Il governo tedescol' Italia, il Canada, Malta e San Marino nella lista delle zone ad alto rischio Covid a ... Chi entra inda una zona ad alto rischio e non è completamente vaccinato ...L'Austria vuole incentivare la terza dose con 500 euro in buoni. La Germania mette l'Italia tra le zone a rischio. Gb, si pensa agli ospedali da campo. Israele, primo caso di 'Flurona' ...LO STUDIO Omicron, l'arma delle cellule T che difende da malattia grave (e. Omicron, impennata di nuovi casi: +80% in 7 giorni L'Italia passa tutta in 'rosso' e in 'rosso scuro' nella mappa aggiornata ...