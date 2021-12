La fine del calcio cinese: il governo vieta i tatuaggi ai giocatori, chi ce li ha dovrà farseli rimuovere (Di giovedì 30 dicembre 2021) Cerano vari vari modi per far fallire definitivamente il “programma calcio” cinese. E che fosse ormai fallito era già abbastanza chiaro dopo il default di molti club senza aiuti di stato e la diaspora dei campioni stranieri. Ma il governo cinese ha scelto la via più cruenta: ha vietato i tatuaggi ai calciatori. Tutti. Per decreto. In modo retroattivo: chi ce li ha già dovrà farseli rimuovere. Secondo la volontà del governo – spiega lo Spiegel che riporta la notizia – ai calciatori cinesi è ora “severamente vietato” farsi nuovi tatuaggi, e gli toccherà coprire o far sparire quelli vecchi. Già in passato i giocatori della nazionale hanno dovuto coprirsi con indumenti o ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 dicembre 2021) Cerano vari vari modi per far fallire definitivamente il “programma. E che fosse ormai fallito era già abbastanza chiaro dopo il default di molti club senza aiuti di stato e la diaspora dei campioni stranieri. Ma ilha scelto la via più cruenta: hato iai calciatori. Tutti. Per decreto. In modo retroattivo: chi ce li ha già. Secondo la volontà del– spiega lo Spiegel che riporta la notizia – ai calciatori cinesi è ora “severamenteto” farsi nuovi, e gli toccherà coprire o far sparire quelli vecchi. Già in passato idella nazionale hanno dovuto coprirsi con indumenti o ...

