La finale di Supercoppa Italiana verso il rinvio: la richiesta di Inter e Juventus (Di giovedì 30 dicembre 2021) La situazione in Italia si fa sempre più difficile e complicata a causa dell'aumento di casi di Covid e dell'emergenza coronavirus che continua a 'minacciare' ogni settore. Anche lo sport ne paga le conseguenze e proprio per le difficoltà recenti, Inter e Juventus sono d'accordo nel voler rinviare la finale di Supercoppa Italiana, in programma per il 12 gennaio 2022 al Meazza di Milano a fine campionato a causa delle difficoltà legate all'emergenza Covid e alle nuove misure restrittive per gli spettatori. Si attende adesso l'ok della Lega, che non dovrebbe avere motivo per rifiutare la richiesta. L'articolo CalcioWeb.

