La Cina vieta i tatuaggi ai calciatori della Nazionale | “Volgarità provenienti dall’estero”

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic – Niente, siamo cinesi. Incredibile ma vero, il ministero dello Sport di Pechino hato iai, chiedendo a chi li ha di “rimuoverli”. Motivo? Secondo le autorità cinesi non sono altro che “”. Un vezzo modaiolo dilagante e dunque da combattere. Basta “”, ripristinare i “valori virili” La decisione rientra peraltro in un più ampio programma di revisione degli usi e dei costumi adottati dai giovani e dallagiudicati nefasti allorché occidentali. Il Partito Comunista Cinese, negli ultimi mesi, sta cercando di imporre apposite strette e di reintrodurre valori “virili” che altrimenti rischiano di ...

Popolari tra i giovani approfondimento Tatuaggi a colori, divieti e regole: cosa succede davvero dal 2022 Tradizionalmente disapprovati in Cina, i tatuaggi sono diventati popolari tra i giovani. PECHINO - Dalla musica ai giochi online, la Cina ha cercato in questi mesi di riprendere il controllo della sua gioventù e di imporre valori virili. Il governo cinese vuole riprendere il controllo della sua gioventù e di imporre valori virili a partire dalla squadra del paese. Il governo cinese vuole porre fine a tendenze ritenute volgari e provenienti dell'estero: nel mirino i giocatori tatuati.