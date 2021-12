La Cina ha chiesto ai calciatori di eliminare i tatuaggi

(Di giovedì 30 dicembre 2021) AGI - Iche giocano nella squadra nazionale cinese dovrebbero rimuovere tutti iesistenti ed è "severamente vietato" farne di nuovi. Lo ha reso noto dalla China Sports Administration (l'organo di amministrazione dello sport del Paese). Inoltre "si consiglia a coloro che hanno idi farli rimuovere". "In circostanze speciali, idevono essere coperti durante l'allenamento e la competizione, con il consenso del resto della squadra", prosegue la nota. Viene aggiunto che alle nazionali under 20 e a quelle ancora più giovani è "severamente vietato" reclutare chiunque avesse dei. Isono tradizionalmente disapprovati in, ma sono sempre più popolari tra i giovani adulti, anche se le autorità manifestano la loro ...

... ora parla di case e sanità, McDonald lo ha cambiato Di Sabrina ProvenzaniHong Kong, ... Come riporta Antimafiaduemila, la Corte di assise di Appello di Palermo, ha infattialtri tre mesi. ...(ANSA) – PECHINO, 30 DIC – Il ministero dello Sport cinese ha vietato i tatuaggi ai calciatori della Nazionale e ha chiesto a chi li ha di "toglierli", in un momento in cui il potere comunista intende ...Secondo la stampa di Taiwan, infatti, i liquidatori nominati dal tribunale di Hong Kong avrebbero chiesto alla gemella locale, Apple Online, di consegnare alle autorità di Hong Kong più di tre decenni ...