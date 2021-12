La caccia di Capodanno al tampone (Di giovedì 30 dicembre 2021) Altro che fuochi d’artificio e mortaretti, quest’anno per Capodanno, in tutto il Paese, è corsa al tampone. Con contagi e contatti stretti in rapida crescita, no vax e cenoni hanno creato in pochi giorni un mix più esplosivo della famigerata bomba Maradona. A Milano, dove trovare un tampone molecolare è diventata una sfida al limite dell’impossibile, fioccano gli annunci online di medici privati pronti a ispezionare nasi a domicilio in cambio di cifre esorbitanti (si oscilla tra i 160 e i 200 euro). Nella capitale, come nel resto d’Italia, invece, le file nelle farmacie, già abitate dai più irriducibili no vax, sono state ingrossate nei giorni scorsi da chi non voleva trasformarsi nel killer di una zia cardiopatica o di un nonno ultracentenario. “Da metà dicembre – spiega la dottoressa Maria Catena Ingria, titolare di un noto gruppo di ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 30 dicembre 2021) Altro che fuochi d’artificio e mortaretti, quest’anno per, in tutto il Paese, è corsa al. Con contagi e contatti stretti in rapida crescita, no vax e cenoni hanno creato in pochi giorni un mix più esplosivo della famigerata bomba Maradona. A Milano, dove trovare unmolecolare è diventata una sfida al limite dell’impossibile, fioccano gli annunci online di medici privati pronti a ispezionare nasi a domicilio in cambio di cifre esorbitanti (si oscilla tra i 160 e i 200 euro). Nella capitale, come nel resto d’Italia, invece, le file nelle farmacie, già abitate dai più irriducibili no vax, sono state ingrossate nei giorni scorsi da chi non voleva trasformarsi nel killer di una zia cardiopatica o di un nonno ultracentenario. “Da metà dicembre – spiega la dottoressa Maria Catena Ingria, titolare di un noto gruppo di ...

