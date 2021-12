La Bella e la Bestia: Ecco la storia vera dietro il film. Da non credere, le foto della famiglia trattati come animali domestici (Di giovedì 30 dicembre 2021) Chi non conosce la storia de La Bella e la Bestia? La celebre fiaba scritta da Jeanne-Marie Leprince de Beaumont è diventata famosa in tutto il mondo nel 1991 grazie all’omonimo cartone animato della Disney. Nel 2017 la major ha prodotto un live action con protagonista Emma Watson, la popolare Hermione di Harry Potter. Non tutti sanno però che la trama si ispira ad una vicenda realmente accaduta… La storia de La Bella e la Bestia trae ispirazione da quella reale di Pedro Gonzalez. Nato nel 1537 a Tenerife era affetto da una rara malattia che all’epoca ancora non si conosceva: l’ipertricosi. Lunghi peli ricoprivano interamente il suo volto e il resto del corpo, l’aspetto era quello di un animale. Il ragazzino veniva trattato come un animale esotico e ... Leggi su cityroma (Di giovedì 30 dicembre 2021) Chi non conosce lade Lae la? La celebre fiaba scritta da Jeanne-Marie Leprince de Beaumont è diventata famosa in tutto il mondo nel 1991 grazie all’omonimo cartone animatoDisney. Nel 2017 la major ha prodotto un live action con protagonista Emma Watson, la popolare Hermione di Harry Potter. Non tutti sanno però che la trama si ispira ad una vicenda realmente accaduta… Lade Lae latrae ispirazione da quella reale di Pedro Gonzalez. Nato nel 1537 a Tenerife era affetto da una rara malattia che all’epoca ancora non si conosceva: l’ipertricosi. Lunghi peli ricoprivano interamente il suo volto e il resto del corpo, l’aspetto era quello di un animale. Il ragazzino veniva trattatoun animale esotico e ...

