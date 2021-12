Katy Perry: iniziata la sua residenza a Las Vegas, foto e scaletta (Di giovedì 30 dicembre 2021) Katy Perry ha deciso di chiudere il 2021 con una bel singolo, When I’m Gone, che ha anticipato la sua residenza a Las Vegas che la vedrà impegnata fino al prossimo 19 gennaio. Katy Perry torna a farci ballare (a casa) ecco il nuovo singolo When I’m Gone https://t.co/qEPymou4Ea — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 30, 2021 La residenza si chiamerà Play ed alla vigilia del debutto la cantante ha pubblicato sui social anche la scaletta ufficiale, che è un tributo dei suoi successi. Da I Kissed A Girl e California Gurls ai più recenti Daisies e Smile, senza dimenticare ovviamente gli evergreen come Teenage Dream, Hot N Cold, Firework e – dato che la residenza è a Las Vegas – non poteva mancare Waking Up In ... Leggi su biccy (Di giovedì 30 dicembre 2021)ha deciso di chiudere il 2021 con una bel singolo, When I’m Gone, che ha anticipato la suaa Lasche la vedrà impegnata fino al prossimo 19 gennaio.torna a farci ballare (a casa) ecco il nuovo singolo When I’m Gone https://t.co/qEPymou4Ea — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 30, 2021 Lasi chiamerà Play ed alla vigilia del debutto la cantante ha pubblicato sui social anche laufficiale, che è un tributo dei suoi successi. Da I Kissed A Girl e California Gurls ai più recenti Daisies e Smile, senza dimenticare ovviamente gli evergreen come Teenage Dream, Hot N Cold, Firework e – dato che laè a Las– non poteva mancare Waking Up In ...

