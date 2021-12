Juventus, si complica il mercato: Nedved corre ai ripari (Di giovedì 30 dicembre 2021) La Juventus nel mercato di gennaio, cerca un centrocampista e un attaccante; due degli obiettivi bianconeri si sono complicati. Nedved (Lapresse)La Juventus vuole essere grande protagonista nel mercato di gennaio; i bianconeri hanno bisogno di rinforzi per aumentare la qualità della rosa e affrontare, nel migliore dei modi, la seconda parte di stagione. L’obiettivo della società è regalare ad Allegri un centrocampista e un attaccante visto le difficoltà, mostrate dalla squadra, in questi due reparti. in mezzo al campo si cerca un profilo di qualità ma a basso coso; diverso il discorso per il centravanti dove la Juventus ha intenzione di spendere una parte consistente del budget a disposizione. Sono tanti i nomi sul taccuino dalla società, dal Tolisso ad Icardi passando ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 30 dicembre 2021) Laneldi gennaio, cerca un centrocampista e un attaccante; due degli obiettivi bianconeri si sonoti.(Lapresse)Lavuole essere grande protagonista neldi gennaio; i bianconeri hanno bisogno di rinforzi per aumentare la qualità della rosa e affrontare, nel migliore dei modi, la seconda parte di stagione. L’obiettivo della società è regalare ad Allegri un centrocampista e un attaccante visto le difficoltà, mostrate dalla squadra, in questi due reparti. in mezzo al campo si cerca un profilo di qualità ma a basso coso; diverso il discorso per il centravanti dove laha intenzione di spendere una parte consistente del budget a disposizione. Sono tanti i nomi sul taccuino dalla società, dal Tolisso ad Icardi passando ...

Advertising

gilnar76 : Arthur sempre in uscita, ma la sua valutazione complica tutto #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - MCalcioNews : Juventus, Bucchioni: 'Icardi si complica, de Ligt allarme vero. Ecco perché Dybala non firma' - Gianpaolo_5 : @Barbato_Gabriel @SCUtweet Si, ma il problema è che difficilmente qualcuno gli offrirà lo stesso ingaggio che perce… - calciomercatoit : ?? #Juventus - #Dembele si complica, dalla ???? sicuri: accordo raggiunto con il #Barcellona per il rinnovo del contr… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #VeneziaJuve #SerieA #Calciomercato Juventus, Vlahovic si complica: 3 club di Premi… -