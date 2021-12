Juventus, Ramsey assente alla ripresa degli allenamenti: la motivazione (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ramsey assente alla Continassa: il motivo del forfait in allenamento del centrocampista della Juventus. Le ultime Non solo Chiellini assente alla ripresa degli allenamenti alla Continassa per la Juventus. Anche Aaron Ramsey non era presente, ma la motivazione è presto spiegata. Il calciatore gallese è in permesso fino a lunedì ed è per questo che riprenderà gli allenamenti con l’inizio del 2022. Il centrocampista è da tempo in uscita dal club e già a gennaio potrebbe arrivare la sua cessione. CONTINUA SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 dicembre 2021)Continassa: il motivo del forfait in allenamento del centrocampista della. Le ultime Non solo ChielliniContinassa per la. Anche Aaronnon era presente, ma laè presto spiegata. Il calciatore gallese è in permesso fino a lunedì ed è per questo che riprenderà glicon l’inizio del 2022. Il centrocampista è da tempo in uscita dal club e già a gennaio potrebbe arrivare la sua cessione. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

