Juventus, occhi del Barcellona su Morata: possibile operazione a titolo definitivo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Alvaro Morata vive un buon momento con la maglia della Juventus, caratterizzato da ottime prestazioni dopo un periodo di flessione. Stagione dai contorni indecifrabili, sin qui, dei bianconeri, protagonisti di vittorie autorevoli, così come di sconfitte inaspettate e alcune delle quali clamorose per evoluzione dei match. Massimiliano Allegri, qualsiasi fosse il risultato delle partite, ha sempre e comunque lodato il rendimento della punta iberica, prezioso per il club torinese. Secondo quanto riportato da ‘As’, il Barcellona avrebbe messo gli occhi su Morata e intenderebbe proporre una prima offerta all’Atletico Madrid, società proprietaria del cartellino. Juanma Lopez, agente del calciatore, avrebbe richiesto inoltre alla proprietà catalana di acquisire le prestazioni del calciatore a ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 dicembre 2021) Alvarovive un buon momento con la maglia della, caratterizzato da ottime prestazioni dopo un periodo di flessione. Stagione dai contorni indecifrabili, sin qui, dei bianconeri, protagonisti di vittorie autorevoli, così come di sconfitte inaspettate e alcune delle quali clamorose per evoluzione dei match. Massimiliano Allegri, qualsiasi fosse il risultato delle partite, ha sempre e comunque lodato il rendimento della punta iberica, prezioso per il club torinese. Secondo quanto riportato da ‘As’, ilavrebbe messo glisue intenderebbe proporre una prima offerta all’Atletico Madrid, società proprietaria del cartellino. Juanma Lopez, agente del calciatore, avrebbe richiesto inoltre alla proprietà catalana di acquisire le prestazioni del calciatore a ...

Advertising

sportface2016 : #Juventus, occhi del #Barcellona su #Morata: possibile operazione a titolo definitivo - Pedros1979 : @Sarraci20282706 @MazzaferroRocco @capuanogio C'è un articolo in cui l'Asl 2 dice che sta monitorando la situazione… - phanculotutti : il mio prototipo di ragazzo deve : -avere due occhi, una bocca e un naso -tifare juventus non chiedo troppo - SqualiCP : RT @AJGNewsOfficial: ??? Denis #Zakaria non rinnoverà con il #BorussiaMoenchengladbach. Sullo svizzero ci sono gli occhi di #Juventus e #Bor… - DIRETTADCM : ?? Il #Sassuolo è pronto ad offrire 3 milioni al #Padova per Luca #Moro! ?? In caso di esito positivo della trattativ… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus occhi As: Morata vuole lasciare la Juve, potrebbe andare al Barcellona già a gennaio Morata è disposto a ridursi notevolmente il cartellino, accetterebbe a occhi chiusi Db Torino 19/09/2021 - campionato di calcio serie A / Juventus - Milan / foto Daniele Buffa/ Image Sport nella foto:...

Juventus, rinnovo Dybala: un top club europeo si inserisce nella trattativa ASCOLTA La trattativa tra la Juventus e Dybala per il rinnovo si è improvvisamente bloccata e ora una big europea avrebbe messo gli occhi sulla Joya L'accordo per il rinnovo tra la Juventus e Paulo Dybala non è ancora stato raggiunto. La società, ultimamente, avrebbe infatti cominciato a rivedere la proposta al giocatore, vista la ...

JUVENTUS, occhi del Barcellona su Morata: possibile operazione a titolo definitivo Sportface.it Juventus, occhi del Barcellona su Morata: possibile operazione a titolo definitivo Alvaro Morata vive un buon momento con la maglia della Juventus, caratterizzato da ottime prestazioni dopo un periodo di flessione. Occhi del Barcellona sul calciatore iberico ...

Juventus, Xavi mette Allegri nei guai: lo porta subito a Barcellona Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA . Calciomercato Juventus, Morata al Barcellona: le ultime. Alvaro Morata può diventare il nuovo attaccante del Barcellona nel mercato di gen ...

Morata è disposto a ridursi notevolmente il cartellino, accetterebbe achiusi Db Torino 19/09/2021 - campionato di calcio serie A /- Milan / foto Daniele Buffa/ Image Sport nella foto:...ASCOLTA La trattativa tra lae Dybala per il rinnovo si è improvvisamente bloccata e ora una big europea avrebbe messo glisulla Joya L'accordo per il rinnovo tra lae Paulo Dybala non è ancora stato raggiunto. La società, ultimamente, avrebbe infatti cominciato a rivedere la proposta al giocatore, vista la ...Alvaro Morata vive un buon momento con la maglia della Juventus, caratterizzato da ottime prestazioni dopo un periodo di flessione. Occhi del Barcellona sul calciatore iberico ...Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA . Calciomercato Juventus, Morata al Barcellona: le ultime. Alvaro Morata può diventare il nuovo attaccante del Barcellona nel mercato di gen ...